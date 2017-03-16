Москва, 16 марта, 2017, 16:38 — ИА Регнум. О двух, запланированных на 2017 год, космических пусках с нового космодрома «Восточный» 16 марта сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

En.kremlin.ru На космодроме Восточный

По словам вице-премьера, два новых пуска на «Восточном» должны состояться этой осенью.

За время эксплуатации нового космодрома на нем был осуществлен всего лишь один пуск. 28 апреля 2016 года в космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками.

Космодром «Восточный» является первым российским гражданским космодромом. Его строительство было запущено в 2012 году рядом с городом Циолковский в Амурской области. На строительство объекта уже израсходовано свыше 120 млрд рублей.

Первый космический запуск с нового космодрома планировалось осуществить в декабре 2015 года, но ввиду неготовности стартового и технического комплексов запуск перенесли на 2016 год.

С начала 2017 года с российских космодромов планируют произвести 23 пуска. Пятнадцать из них будут осуществлены с космодрома «Байконура» и шесть — с «Плесецка».