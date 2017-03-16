Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Истцы намерены обжаловать отказ Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга рассматривать «дело Исаакия». Об этом сообщил депутат Законодательного собрания, один из административных истцов Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM. Подать апелляцию можно в течение 15 дней.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отражение Исаакиевского собора в Неве

Напомним, суд посчитал, что дело невозможно рассматривать по существу после апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда, в котором говорится, что оспариваемое распоряжение городских властей о подготовке к передаче собора никак не нарушает прав административных истцов.

«Смольнинский суд принял, на наш взгляд, незаконное решение о прекращении рассмотрения дела, в котором он должен был оценить законность распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) от 30 декабря 2016 года о плане мероприятий фактически по передаче церкви Исаакиевского собора. Я понимаю, почему суд не хочет рассматривать это распоряжение — если он будет его рассматривать, он будет вынужден признать его незаконным», — сказал Вишневский.

Депутат добавил, что в суде было неопровержимо доказано, что распоряжение КИО было издано на основе несуществующего в природе заявления от Русской православной церкви. Истцы также заявляли, что и их состав, и их требования, и их основания существенно отличаются от тех, что были задействованы во время подачи похожего иска в Василеостровский районный суд.

Как известно, тот также отказал в рассмотрении, и позднее Санкт-Петербургский городской суд согласился с нижестоящей инстанцией в том, что распоряжение КИО не затрагивает прав истцов и не несет правовых последствий. Судья Смольнинского райсуда Татьяна Матусяк согласилась с этими аргументами коллег и также отказала истцам в рассмотрении дела.

«Исполнение распоряжения означает ликвидацию музея. Эта позиция была подтверждена официальным представителем музея «Исаакиевский собор». Музей поддержал наши требования и попросил удовлетворить их в полном объеме. Рассмотрение дела неизбежно закончилось бы отменой этого распоряжения. Видимо, кому-то очень нужно было этого не допустить», — заявил Борис Вишневский, комментируя сегодняшнее решение суда.

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Однако, по его словам, это не означает прекращение борьбы против попыток передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ. В связи с этим Вишневский напомнил о борьбе против идеи построить вблизи центра Петербурга небоскреб «Охта-центра».

«Семь лет назад этот же Смольнинский суд, та же судья Матусяк по тем же основаниям, сказав, что «это не нарушает ваших прав», отказалась отменить разрешение 400-метровой высоты башни «Охта-центра». Я говорил тогда и говорю сейчас: когда построят, будет поздно жаловаться, жаловаться нужно сейчас. Это принцип «когда убьют, тогда и приходите». Сегодня суд пытается руководствоваться теми же принципами. Я считаю, что поздно будет жаловаться, когда примут решение о передаче, потому что разгром государственного музея регламентируется уже сейчас», — сказал парламентарий.

По его мнению, сегодняшнее решение Смольнинского суда только увеличит число участников митинга в защиту Петербурга и Исаакиевского собора, который пройдет 18 марта Марсовом поле.