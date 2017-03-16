Лондон, 16 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Лондонском Музее науки состоялось торжественное открытие выставки «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе», посвященной юбилею Валентины Терешковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском музее-заповеднике.

Yarmp.yar.ru Валентина Терешкова на открытии выставки в Лондоне

На открытии присутствовало более 500 гостей. Среди них — директор Музея науки, посол РФ в Великобритании и сама Валентина Терешкова. После официальных выступлений церемонию открытия продолжил концерт Национального филармонического оркестра России и показ нового документального фильма о Валентине Терешковой.

Мероприятие стало одним из главных событий перекрестного Года науки Великобритания-Россия 2017.

Основную часть экспозиции составили предметы из фондов Ярославского музея-заповедника: личные документы — членский билет Ярославского областного Аэроклуба ДОСААФ на имя Терешковой Валентины Владимировны, Пригласительный билет Терешковой В. В. на ХIV Съезд ВЛКСМ, Комсомольский билет N24014186; а также личные вещи — комбинезон, перчатки, ботинки и нож-стропорез, с которым В.В.Терешкова совершила 89 прыжков с парашютом, будучи спортсменом-парашютистом Ярославского аэроклуба ДОСААФ.

Эти предметы и составили основную часть выставки «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе». Кроме Ярославского музея-заповедника экспонаты для выставки предоставили дочь Валентины Владимировны — Елена Андриановна Терешкова, Ярославский художественный музей и Мемориальный музей космонавтики (г. Москва). Выставка «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе» будет работать до 19 сентября 2017 года.