Астана, 16 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Взаимная торговля Казахстана со странами — партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) за год выросла более чем на 50%, сообщает сегодня, 16 марта, Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

Казахстан

«В январе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 1 198,8 млн долларов США (около 70,8 млрд рублей — Прим. ИА REGNUM ), что на 53,6% больше, чем в январе 2016 года», — говорится в сообщении.

В процентном соотношении экспорт увеличился больше, чем импорт. Однако в абсолютных цифрах импорт превышает экспорт в 2,2 раза.

По данным комитета, экспорт вырос на 59,2% и составил 367,4 млн долларов (порядка 21,7 млрд рублей), а импорт — на 51,3%, достигнув суммы 831,4 млн. долларов (49,1 млрд рублей).

Напомним, в апреле 2016 года Комитет по статистике сравнивал показатели в январе-феврале 2016 года с тем, что были в аналогичном периоде 2015 года. Результаты были оценены как сокращение взаимной торговли страны с партнерами по ЕАЭС более чем на треть.

«В январе-феврале 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 1 609,0 млн долларов США (около 106,9 млрд рублей), что на 34,1% меньше, чем в январе-феврале 2015 года, в том числе экспорт — 508,6 млн долларов США (33,8 млрд рублей), уменьшился на 24,0%; импорт — 1 100,4 млн долларов США (73,2 млрд рублей), меньше на 37,9%», — докладывал тогда комитет.

Если обратиться к статистике наднационального уровня, то, по данным Евразийской экономической комиссии, объем взаимной торговли товарами за 12 месяцев 2016 года (исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций) государств — членов ЕАЭС составил 42,5 млрд долларов США (около 2,5 трлн рублей), или 93,3% к уровню января — декабря 2015 года.

Из аналитического обзора ЕЭК следует, что в 2016 году по объемам экспортных поставок во взаимной торговле среди членов ЕАЭС лидировали Россия (62,4%) и Белоруссия (26,5%), Казахстан занял третью строчку (9,2%), замыкают список Киргизия (1%) и Армения (0,9%).

«В товарной структуре взаимной торговли государств — членов ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (27,1% объема взаимной торговли), из которых 85% на рынок ЕАЭС поставляет Российская Федерация. Существенны поставки машин, оборудования и транспортных средств (17,5% объема взаимной торговли, из которых 54,7% приходится на Российскую Федерацию и 41,9% — на Республику Беларусь). Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составила 16,1% объема взаимной торговли, из которых 52,5% приходится на Республику Беларусь и 35,9% — на Российскую Федерацию. На долю продукции химической промышленности пришлось 12,4% объема взаимной торговли, из которых 60% поставлено Российской Федерацией», — пишут авторы обзора.

Аналитики ЕЭК отмечают, что в 2016 году экспорт из Казахстана сократился и видоизменился: «Объем экспорта Республики Казахстан на общий рынок уменьшился на 23,5% за счет сокращения поставок минеральных продуктов на 39,2% (33,4% общего объема экспорта Республики Казахстан во взаимной торговле), продукции химической промышленности — на 28,5% (19%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 10,7% (10,8%), в то время как по металлам и изделиям из них зафиксирован рост на 15,4% (25,7%)».

Добавим, что в целом в ЕАЭС страны нарастили экспорт именно на российский рынок, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Страны — участницы ЕАЭС нарастили объемы экспорта на российский рынок. Это прямой результат. Все страны получили значительные льготы на энергетическое сотрудничество. Мы развиваем промышленную кооперацию. Если бы некоторые присутствующие на заседании страны не входили в Союз, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — за $200 (более 11,6 тыс. рублей). Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, ставящие под сомнение интеграцию. И напомню, что никто никого в ЕАЭС насильно не держит», — подчеркнул Медведев 7 марта на заседании межправсовета в Бишкеке, где у него произошла перепалка с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым из-за цен на газ.

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