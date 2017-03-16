Москва, 16 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум. По данным российских медиков, около 80% работающего населения РФ имеет более одного из таких факторов риска, как избыточное потребление алкоголя, потребление табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. Об этом сегодня, 16 марта, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», сообщили в Минздраве РФ

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По ее словам, «это ставит задачу по дальнейшему развитию системы мотивирования к ведению здорового образа жизни, причем не только самих граждан, но и их работодателей».

«Забота о здоровье работающего, любого работника — это не просто формальная обязанность работодателя, это — прочные инвестиции в трудовой ресурс очень высокой экономической отдачи. И это базис для развития любого предприятия», — отметила Скворцова.

«Возврат инвестиций в корпоративные программы по улучшению здоровья работников составляет от 1,5 до 6 доллара США на каждый вложенный доллар в течение 3 — 6 лет» — привела цифры министр.

Напомним, важный вклад в эту работу должна внести межведомственная рабочая группа по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения, сформированная в правительстве РФ