Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» может самостоятельно подать в суд на комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, оспаривая распоряжение, которое регламентирует передачу собора в руки РПЦ. Об этом сообщил 16 марта представитель музея в Смольнинском районном суде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

Представитель ГМП «Исаакиевский собор» как заинтересованное лицо, заявил, что выступает на стороне истцов, так как, по его мнению, распоряжение КИО санкционирует фактическую ликвидацию музея. «Это нарушает права как сотрудников, которые теряют работу, так самого учреждения, так как оно прекращает свою деятельность», — подчеркнул представитель музея.

По его словам, музей пытался получить разъяснения от комитета по культуре Санкт-Петербурга, но официальный ответ так не пришел.

«Вы подавали свои иски, оспаривающие распоряжение?» — обратилась к нему судья Татьяна Матусяк.

«Не подавали, вероятно, подадим в будущем», — сказал представитель ГМП «Исаакиевский собор».

Кроме того, он представил письмо директора музея Николая Бурова: 14 марта тот отозвал отказ учреждения на право оперативного управления зданием Исаакиевского собора. Из документа следует, что 30 декабря 2016 года, в тот же день, что было издано оспариваемое распоряжение КИО, музей согласился отказаться от оперативного управления собором, выполняя требования федерального закона, причем, согласно распоряжению, это должно было произойти в течение 24 месяцев.

Теперь же, пишет Буров, комитет имущественных отношений устно изменил сроки с 24 месяцев на 1 месяц, к тому же распоряжение было издано со ссылкой на несуществующее заявление РПЦ с просьбой передать собор. Ранее Смольный и КИО неоднократно признавали, что такой заявки до сих пор не поступило.

«Прошу считать недействительным «отказ» «…от права на оперативное управление на здание Исаакиевского собора <…> изложенный в письме музея от 30.12.2016 года», — говорится в документе, подписанном директором музея.

Также Николай Буров в своем письме напомнил главе КИО, что в случае передачи имущества музея в нарушении действующего законодательства передающая сторона несет ответственность за музейные ценности, вплоть до уголовной.

Представитель КИО в суде заявила, что для нее письмо Бурова является сюрпризом.

Читайте также: Исаакиевский собор — не пасхальный кулич

Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Санкт-Петербурга посчитал, что распоряжение КИО, фактически означающее подготовку к передаче собора, все же не является решением об этой передаче, а значит, никакие права заявителей нарушены быть не могли, и оспаривать его в суде они не могут.