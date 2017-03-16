Москва, 16 марта, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Сергей Собянин открыл три новые станции метро на участке «Деловой центр» — «Раменки» Калининско-Солнцевской линии, 16 марта сообщает сайт мэра. На торжественной церемонии, он выразил надежду на то, что в текущем году на оставшемся отрезке будут закончены все основные работы, и еще 15 км линий метро присоединятся к этой ветке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро «Минская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в метро на станцию «Ломоносовский проспект»

«Запущен участок метро от «Парка Победы» до станции «Раменки». Улучшилось транспортное обеспечение «Москвы-Сити», парка Победы, МГУ и сотен тысяч жителей Москвы, которые проживают в районе этих станций», — подчеркнул градоначальник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры изучают новые станции на карте метрополитена

По оценкам специалистов станция «Минская» будет принимать около 8,5 тысяч пассажиров в сутки, на станцию «Ломоносовский проспект» придется порядка 100 тысяч человек в сутки, наибольший пассажиропоток ожидается на станции метро «Раменки», здесь ожидают порядка 120 тысяч человек в сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вестибюль станции метро «Ломоносовский проспект»

Протяженность нового участка от станции метро «Деловой центр» до станции «Раменки» составляет 10,7 км. Калининско-Солнцевская ветка линия метрополитена сооружается несколькими участками: «Деловой центр"-«Парк Победы» — 3,4 км (введен в эксплуатацию в начале 2014 г.); «Парк Победы"-«Раменки» — 7,3 км; «Раменки-"Рассказовка» — 15,3 км; «Третьяковская"-"Деловой центр» — 3,7 км. По прогнозам строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей, проживающих в районах Раменки, проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Внуково и Московский. А 300 тысяч жителей окажутся в шаговой доступности от уже открытых и строящихся станций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро «Раменки»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснулин заявлял, что участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от станции «Парк победы» до станции «Раменки» откроется в 2016 году. Столь же оптимистичные прогнозы делаются и по поводу окончания строительства на участке между станциями «Раменки» и «Рассказовка», построить этот участок планируется к концу 2017 года. Полностью сдать в эксплуатацию новую линию метро, московские власти намерены к 2020 году.

Подробности читайте здесь: Заммэра: Московское метро достроят до станции «Раменки» в 2016 году

И здесь: Метро в Рассказовку придет в 2017 году