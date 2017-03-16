Москва, 16 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Поправки к проекту федерального закона № 21 966−7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» фактически стали ответной мерой на подписанный указ президентом Украины Петра Порошенко, который запретил деятельность российских платежных систем на территории Украины. Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский обратил внимание, что суть поправки заключается в том, что переводы без открытия банковского счета в страны, которые вводят ограничения в отношении отечественных платежных систем, должны осуществляться только через подконтрольные РФ платежные системы и инфраструктуру.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Эта мера тут же остановила переводы нескольких крупных игроков. Под действие закона в частности попали «ANELIK», «BLIZKO», «Колибри», «ЮНИСТРИМ», «Золотая Корона», «Международные денежные Переводы ЛИДЕР», — уточнил аналитик.

Для обычных граждан подобная инициатива сильно усложнила процесс перевода денег на Украину, одновременно сделав его дороже.

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«В-первую, очередь от этого пострадали граждане Украины, которые работают в РФ и пересылают деньги семьям на родину. Тем не менее варианты переводов еще остались. Можно воспользоваться переводом с карты на карту, если это MasterCard, но транзакционные издержки в этом случае будут выше, чем у моментальных переводов. Также остается вариант воспользоваться услугами электронных кошельков, например, WebMoney, но опять же, издержки конвертации и за перевод будут выше», — отметил Капустянский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направило в Госдуму свои поправки в ранее принятый законопроект о регулировании трансграничных переводов денежных средств в случае введения запретов иностранным государством.

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Как сообщается на сайте правительства, поправками к законопроекту уточняется, что в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платёжных систем осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счёта в рамках платёжных систем (иностранных платёжных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платёжной системы, операторы услуг платёжной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.