Краснодар, 16 марта, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Матч с «Краснодаром» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет 16 марта на домашней арене черно-зеленых, будет сложным для испанской Сельты». Такое мнение в ходе предматчевой пресс-конференции высказал наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fckrasnodar.ru Тренировка ФК «Сельта» (Испания)

«Команда «Краснодара» играет хороший, атакующий футбол. Я думаю, что самое главное будет забить гол. Главное победить», — отметил главный тренер испанской команды.

«Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти, — признает Бериццо. — Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах».

Что касается «быков», то в домашней встрече с «Сельтой» футболистов «Краснодара» устроит минимальная победа, но добиться ее будет непросто — судя по решительному настрою гостей, которые намерены навязать соперникам «свою игру».

Поединок с испанцами станет для «быков» вторым за трое суток. Еще в понедельник вечером подопечные Игоря Шалимова играли с «Локомотивом», причем на выезде, выиграв встречу 2:1.

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С «Сельтой» нападающий не сыграет нападающий Федор Смолов: травма задней поверхности бедра оказалась серьезнее. Также на поле не выйдет и Торнике Окриашвили — у полузащитника повреждены крестообразные связки, сообщили в пресс-службе УЕФА.

Под вопросом и участие в матче основного вратаря Станислава Крицюка. Кроме того, 15 марта команду покинул Марат Измайлов. Хавбек, которого долго преследовали травмы, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встрече в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017 между испанской «Сельтой» и ФК «Краснодар» прошла 9 марта в испанском городе Виго на стадионе «Балаидос». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «небесных». На сегодняшнем матче, который пройдет в Краснодаре, ожидается аншлаг — более 34 тыс. зрителей. «Краснодар» выпустит в продажу 1 тыс. дополнительных билетов: ранее они были зарезервированы для болельщиков «Сельты», но гости из Испании так и не выкупили эти билеты.