Москва, 16 марта, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В Москве 16 марта прошла торжественная церемония открытия нового участка радиальной ветки московского метро, на которой заработали три станции — Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл семикилометровый участок Калининско-Солнцевской линии общей протяженностью десять километров. Он отметил, что строительство ветки продолжается — она идет в московские районы Солнцево и Ново-Переделкино.

В 2018 году, когда строительные работы завершатся, Калининско-Солнцевская ветка вырастет еще на 15 километров, будут введены в строй еще семь станций («Мичуринский проспект», «Очаково», «Терешково», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка»).

Мэр Москвы поблагодарил строителей подземки, которые создали уникальный объект для жителей города на долгие годы. Собянин также проехал по новому участку метро, который связывает жилые районы на Мичуринском и Ломоносовском проспектах с деловым центром «Москва-сити».

Станция «Минская» расположилась между парком Победы и Матвеевским лесом под одноименной улицей. «Ломоносовский проспект» построили на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов, а станция «Раменки» расположена на пересечении Мичуринского проспекта с Винницкой улицей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2017 году планируется завершить строительство 19 станций метро и ввести порядка 100 км дорог. В планах и открытие первого участка Третьего пересадочного контура — Второго кольца метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка». На эти цели из бюджета города выделено 157 млрд рублей.

Как заявил 6 марта журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в 2017 году также планируется построить 42,1 км линий столичной подземки. Кроме того, необходимо завершить строительство двух электродепо — «Солнцево» и «Лихоборы».