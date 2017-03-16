Вашингтон, 16 марта, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сократит средства из государственного бюджета, предусмотренные на развитие альтернативной энергетики в стране. Об этом заявил журналистам руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, новый законопроект о бюджете США на текущий финансовый год предполагает сокращение вклада государственных средств в альтернативные источники энергии. Первоначальная версия этого документа будет опубликована уже сегодня, 16 марта.

Отвечая на вопрос журналистов о том, в каком объеме будет проходить финансирование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в США, Малвейни заявил, что можно ожидать сокращения финансирования по линии агентства по защите окружающей среды в части, которая не согласуется с взглядом Дональда Трампа на изменение климата и альтернативные источники энергии.

Окончательный проект будет представлен в мае. Потом его должны будут одобрить обе палаты конгресса и подписать президент. Только тогда проект по бюджету станет законным.

Новый президент США еще во время своей предвыборной кампании часто заявлял, что не станет поддерживать крупномасштабное развитие альтернативной энергетики в стране. Во время своей длинной предвыборной речи об энергетике Трамп говорил, что уже в течение первых ста дней своего президентства он отменит «уничтожающие рабочие места» поправки о защите окружающей среды. В своем выступлении перед сторонниками в Северной Дакоте, где произошла сланцевая революция, тогда еще кандидат в президенты от республиканцев отмечал, что его администрация «займется настоящими, а не надуманными проблемами окружающей среды».

Тогда же он объявлял о выходе из Парижского соглашения, подписанного прошлым главой государства в 2016 году. Однако если второе положение теперь ставится под сомнение, то насчет ориентации на традиционные источники энергии в США при Трампе уже никто не сомневается.

Причем менее чем за сутки, когда Трамп победил на выборах, акции угольных и нефтяных компаний уже пошли вверх. Например, акции Glencore, крупнейшего поставщика угля, выросли на 7%. В то же время акции Vestas Wind Systems, мирового лидера в производстве ветряных турбин, упали сразу на 13%.

В ноябре, после избрания Трампа, Боб Макналли, президент консалтинговой фирмы Rapidan Group и бывший старший советник по энергетике при президенте Джордже Буше — младшем, заявил: «Эпоха декарбонизации, которая была основным принципом энергетической политики Барака Обамы, закончилась прошлой ночью».

Что касается позиции нового главы США по поводу глобального потепления, то еще в 2012 году он заявлял, что глобальное потепление из-за деятельности человека — это миф. По мнению Трампа, политика, нацеленная на снижение уровня углекислого газа в атмосфере, приводит лишь к спаду промышленного и аграрного производства, но не помогает отсрочить глобальные изменения климата. Также президент США говорил, что США не стоит обременять себя экологическими ограничениями до тех пор, пока Китай не набросит «зелёную» узду на свою промышленность. Иначе США рискуют оказаться на экономической обочине мира.

21 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, а уже через три дня он подписал указ о возобновлении строительства двух нефтепроводов, Keystone и Dakota Access. Таким образом, новыми рабочими местами удастся обеспечить десятки тысяч человек. Кроме того, противники решения Обамы о приостановке строительства трубопровода из Канады заявляли, что проект способен дать толчок развитию американской промышленности, обеспечив ее энергоресурсами.