Астана, 16 марта, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Из опубликованного сегодня, 16 марта Из КазАвтоПромом отчета, следует, что в феврале 2017 года на рынке Республики Казахстан рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов возглавила LADA, оставив позади TOYOTA и Renault, которые расположились на второй и третьей строчках.

balsas.it Авторынок

ТОП брендов, лидирующих на рынке Казахстана в феврале 2017 года:

LADA — 467 авто;

Toyota — 465 авто;

Renault — 238 авто;

Ravon — 159 авто;

Hyundai — 154 авто;

Volkswagen — 152 авто;

Gaz — 150 авто;

Kia — 136 авто;

Nissan-91 авто;

Uaz — 87 авто.

Стоит отметить, что самыми востребованными моделями Ladaв РК стали Largus (164 авто) и Lada 4×4 (135 авто), занявшие вторую и третью строчки в рейтинге моделей. На первом месте ToyotaCamry (186 авто). Замыкают TOP-5 февраля Ravon Nexia (126 авто) и Volkswagen Polo (118 авто).

Статус крупнейшего дилера на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО. По итогам февраля 2017 года 29% всех покупателей новых легковых автомобилей приобрели автомобили в его салонах.

Ситуацию на автомобильном рынка Казахстана прокомментировал Олег Алферов, председатель правления «КазАвтоПром»:

"В феврале падение рынка замедлилось до 26%. Это минимальные темпы за двухлетний период. Февральские расходы казахстанцев в авторетейле почти на четверть превысили прошлогоднюю цифру. Рост дилерской выручки объясняется с одной стороны восстановлением платежеспособного спроса, с другой — повышением отпускных цен. Отмена льготы по уплате НДС для казахстанских автопроизводителей с начала 2017 года уже отразилась на стоимости автомобилей. И это одно из препятствий на пути восстановления отрасли.

В то же время ряд других факторов сегодня способствует продолжению позитивной динамики в авторетейле. Прежде всего, значительное расширение предложения в нижнем ценовом сегменте, предпринимаемое участниками рынка. И, разумеется, определяющую роль играет рост сырьевых доходов казахстанской экономики, наметившийся с конца минувшего года».

Добавим, что с 1 января 2017 года в Казахстане начала работу система ЭРА-ГЛОНАСС. Первыми автомобилями, оснащенными этим комлексом, стали седан Веста и хетчбек Иксрей.