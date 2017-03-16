LADA побеждает TOYOTA и Renault на рынке Казахстана
Астана, 16 марта, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Из опубликованного сегодня, 16 марта Из КазАвтоПромом отчета, следует, что в феврале 2017 года на рынке Республики Казахстан рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов возглавила LADA, оставив позади TOYOTA и Renault, которые расположились на второй и третьей строчках.
ТОП брендов, лидирующих на рынке Казахстана в феврале 2017 года:
LADA — 467 авто;
Toyota — 465 авто;
Renault — 238 авто;
Ravon — 159 авто;
Hyundai — 154 авто;
Volkswagen — 152 авто;
Gaz — 150 авто;
Kia — 136 авто;
Nissan-91 авто;
Uaz — 87 авто.
Стоит отметить, что самыми востребованными моделями Ladaв РК стали Largus (164 авто) и Lada 4×4 (135 авто), занявшие вторую и третью строчки в рейтинге моделей. На первом месте ToyotaCamry (186 авто). Замыкают TOP-5 февраля Ravon Nexia (126 авто) и Volkswagen Polo (118 авто).
Статус крупнейшего дилера на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО. По итогам февраля 2017 года 29% всех покупателей новых легковых автомобилей приобрели автомобили в его салонах.
Ситуацию на автомобильном рынка Казахстана прокомментировал Олег Алферов, председатель правления «КазАвтоПром»:
"В феврале падение рынка замедлилось до 26%. Это минимальные темпы за двухлетний период. Февральские расходы казахстанцев в авторетейле почти на четверть превысили прошлогоднюю цифру. Рост дилерской выручки объясняется с одной стороны восстановлением платежеспособного спроса, с другой — повышением отпускных цен. Отмена льготы по уплате НДС для казахстанских автопроизводителей с начала 2017 года уже отразилась на стоимости автомобилей. И это одно из препятствий на пути восстановления отрасли.
В то же время ряд других факторов сегодня способствует продолжению позитивной динамики в авторетейле. Прежде всего, значительное расширение предложения в нижнем ценовом сегменте, предпринимаемое участниками рынка. И, разумеется, определяющую роль играет рост сырьевых доходов казахстанской экономики, наметившийся с конца минувшего года».
Добавим, что с 1 января 2017 года в Казахстане начала работу система ЭРА-ГЛОНАСС. Первыми автомобилями, оснащенными этим комлексом, стали седан Веста и хетчбек Иксрей.