Ростов-на-Дону, 16 марта, 2017, 10:58 — ИА Регнум.



Vk.com/rostzoo Логотип Ростовского-на-Дону зоопарка

Зоопарк Ростова-на-Дону может получить к 90-летию замечательный подарок. Израиль хочет подарить питомнику в юбилейный год двух носорогов. Но произойдет это только при выполнении определенных условий, отметил на встрече с руководством донской столицы гость из Тель-Авива — руководитель парка Сафари зоологического центра Рамат-Тан Рами Там. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 16 марта.

В частности, в неволе животным должны быть предоставлены все условия: транспортировка, питание, просторные вольеры.

«Старый подход, когда животные содержатся в крошечных неудобных клетках максимально удаленно от посетителей, уже изжил себя. Сегодня должна работать триада «животное — посетитель — смотритель», при которой каждому ее участнику должно быть комфортно в зоопарке», — сказал Рами Там.

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Носороги могут спокойно жить и давать потомство в среднем до 50 лет. Недавно возможным питомцам ростовского зоопарка исполнилось 5 и 30 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года у 11-летних азиатских слонов Юмы и Синты родился слонёнок весом 130 кг. Малышку назвали Эколь в честь Года экологии, объявленного на Дону. Это произошло в День всех влюбленных. Имя выбирали жители Ростова-на-Дону. Маленькая слониха будет находиться рядом с матерью минимум два года.

В конце 2016 года в ростовском зоопарке на свет появились зубрёнок Муха, детеныш зеленой мартышки, медвежонок, оленёнок и детеныши капибары.