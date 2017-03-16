Москва, 16 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Правительство направило в Госдуму свои поправки в законопроект, ранее принятый нижней палатой парламента, о регулировании трансграничных переводов денежных средств в случае введения запретов иностранным государством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект «О национальной платежной системе» принят Госдумой в первом чтении. Документ устанавливает особенности трансграничного перевода денежных средств в ситуации, когда другими странами будут введены запреты переводов.

Законопроект, если он будет принят, поможет защитить интересы операторов платёжных систем и операторов услуг платёжной инфраструктуры России, а также клиентов российских операторов.

«Поправками к законопроекту уточняется, что в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платёжных систем осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счёта в рамках платёжных систем (иностранных платёжных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платёжной системы, операторы услуг платёжной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ», — сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, действие законопроекта будет касаться и тех запретов, которые были и будут введены до его вступления в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому трансграничные переводы по поручениям физических лиц без открытия банковского счета вне рамок платёжных систем будут запрещены.

Этот законопроект направлен на устранение негативных последствий введённого 17 октября 2016 года Украиной запрета на деятельность платёжных систем России.