Барнаул, 16 марта, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума на душу населения в Алтайском крае вновь претерпела снижение. В соотвествии с постановлением главы региона от 13 марта 2017 года, в IV квартале 2016 года, в сравнении с предыдущим кварталом, этот показатель на душу населения уменьшился на 223 рубля и составил 8708 рублей.

Светлана Шаповалова Алтайская морковь на грядке

Для трудоспособного населения новый прожиточный минимум равен теперь 9269 рублям (уменьшение на 2,9%), для пенсионеров — 7069 рублей (уменьшение на 2,4%), детей — 8909 рублей (на 0,9%).

В официальном сообщении Правительства Алтайского края по этому поводу заявлено, что величина прожиточного минимума в Алтайском крае традиционно остается невысокой по причине минимальной стоимости продуктовой корзины, которая — одной из самых дешевых по стране.

«Уменьшение стоимости продуктов питания в среднем за 4 квартал в сравнении с 3 кварталом объясняется снижением цен на картофель и плодоовощную продукцию», пояснили в Министерстве труда и социальной защиты региона. Отмечается также, что цены на картофель, свежую белокочанную капусту и морковь снизились на 37,5%, свеклу — на 30,9%, репчатый лук — на 28,6%, виноград — на 15,5%, яблоки — на 7,3%.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2016 года величина прожиточного минимума в регионе составляла 8 тысяч 931 рубль, что в сравнении со 2 кварталом 2016 года, меньше на 325 рублей. В I квартале 2016 года прожиточный минимум в регионе составлял 8 тысяч 928 рублей.