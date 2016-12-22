В Алтайском крае сложилась самая низкая цена на картофель, яйцо и сметану

Алтайский край входит в пятерку регионов Сибири с минимальным ростом цен на продукты питания

Барнаул, , 06:36 — REGNUM В сибирском рейтинге средних потребительских цен на продукты питания Алтайский край занял первое место по минимальной стоимости картофеля (14,44 руб./кг), яиц куриных (50,95 руб./10 шт.), сметаны (135,92 руб./кг). Такие данные, по состоянию на 21 ноября 2016 года, приводит сегодня официальный сайт региона со ссылкой на краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Дешевле алтайским потребителям обходится также капуста белокочанная свежая (11,04 руб./кг), лук репчатый (17,92 руб./кг), морковь (18,70 руб./кг) и яблоки (85,15 руб./кг), — эти продукты в рейтинге попали на 2 место. На третье место регион вышел по минимальной стоимости молока питьевого цельного пастеризованного 2,5−3,2% жирности (45,84 руб./л), творога жирного (274,74 руб./кг).

«По итогам ноября текущего года индекс цен на продовольственные товары в крае составил 100,5% к предыдущему месяцу. По данному показателю Алтайский край входит в пятерку регионов Сибири с минимальными значениями, отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры», — подчеркнули чиновники.

За ноябрь более всего средние розничные цены упали на лимоны — на 20,2%, крупу-ядрицу гречневую — на 10,5%, апельсины — на 9,7%, сахар-песок — на 2,4%, пшено — на 2,2%. Вместе с тем, увеличение средних потребительских цен в прошедшем месяце наблюдалось на плодоовощную продукцию, отдельные фрукты, молочную продукцию, яйца куриные, что обусловлено сезонными ценовыми колебаниями, — считают эксперты.

Розничная стоимость плодоовощной продукции (включая картофель) в крае снизилась на 14,5%, фруктов и цитрусовых — на 0,5%, яиц куриных — на 1,4%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на III квартал 2016 года величина прожиточного минимума в регионе была снижена, составив 8 тысяч 931 рубль. Как пояснили в Главном управлении по труду и социальной защите, снижение обусловлено сезонным снижением цен на овощи (в среднем на 39,6%).

В сентябре 2015 года розничная стоимость «борщевого набора» в регионе была выше: 1 кг капусты белокочанной свежей продавали, в среднем, по 17,83 руб., картофеля — 17,21 руб./кг, лука репчатого — 23,55 руб., моркови — 28,13 руб./кг, свеклы столовой — 28,74 руб./кг.

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