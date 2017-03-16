Волгоград, 16 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Более чем аскетичный стенд Волгоградской области на XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017», которая прошла в Москве, вызвал бурную реакцию и обсуждение в социальных сетях. Говорящая без слов фотография, размещенная на странице в Facabook ректором Волгоградского института бизнеса Андреем Ващенко, вызвала недоумение в у волгоградцев.

Скриншот соцсети Facebook пользователя Андрея Ващенко Пустой стенд Волгоградской области на «Интурмаркет»

На снимке в павильоне региона нет ничего, кроме двух стульев, стола с парой проспектов и вывески. Такой «креативный» подход одни волгоградцы осмеяли, других он сильно огорчил.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети выразили горечь и недоумение в связи с подобным представлением региона на международном уровне. «Просто стыдно за представителей своего региона, — пишут они, — грустно и обидно». В сети сразу появились «фотожабы» с использованием оригинальной фотографии.

В свою очередь, представители агентства по развитию туризма заявили, что выставлять стенд на выставке изначально не планировали, а появление «пустого» павильона — ошибка организаторов.

«С фотофактом не спорят, его принимают, как на видео-регистраторе нарушение ПДД… грустно», «просто стыдно за представителей своего региона», приводят комментарии пользователи.

Представители регионального агентства развития туризма в своё оправдание заявили, что «руководством выставки была допущена ошибка в размещении этого стенда от Волгоградской области», пишет издание «Волга-Каспий». По их словам, участие в мероприятии регионом не финансировалось.

«Участие в туристической выставке «Интурмаркет» не входило в план конгрессно-выставочных мероприятий Волгоградской области на 2017 год, и ошибка была допущена организатором мероприятия — стенд региона был размещён без согласования с представителями Волгоградской области, — цитирует издание слова специалиста по связям с общественностью агентства развития туризма Волгоградской области Анны Ивановской.

Она также добавила, что в адрес организаторов «Интурмаркета» направлено письмо о разъяснении ситуации.

А вот сосед по федеральному округу — Краснодар, напротив, принял участие сразу в двух выставках в Москве: 12-й Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2017» и 24-й Московской международной выставки Mitt-2017 «Путешествия и туризм» «Интурмаркет». Также Краснодарский край был представлен крупными санаторно-курортными и гостиничными предприятиями Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Горячего Ключа, Туапсинского, Апшеронского, Ейского и Темрюкского районов на консолидированном стенде Краснодарского края.

Примечательно, что в мэрии кубанской столицы заявили, что в рамках выставок краснодарская делегация провела ряд встреч и переговоров, в том числе и с муниципалитетами Волгограда.

«Представителям Агентства неприятно. А как представителям нашего региона было перед коллегами? Мне кажется, необходимо обеспечить присутствие на всех международных и межрегиональных выставках в Москве. На недавний выезд наших отельеров в Москву, организованный волгоградским отделением РГА И ассоциацией туризма, пришло более 50 представителей туроператоров» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ), — высказал свое мнение ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко.

«Если нет денег, надо думать головой! Наймите пару-тройку толковых студентов на почасовку и одного менеджера по совместительству, москвичей или наших волгоградских, там этого добра… и не надо тратиться на гостиницы-командировки! Изготовление и хранение экспозиции тоже на месте, например, в представительстве Волгоградской области! У нас очень низкие стартовые позиции и надо нагонять, без выставочного представительства этого не сделать. «Принимать участие» надо с умом (орфография и пунктуация автора сохранены)», — советует Ващенко.

Между тем власти региона заявляют об особом внимании к сфере туризма, тем более что уже в следующем году Волгоградская область примет болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Добавим, что программу по развитию внутреннего и въездного туризма регион защитил еще в 2015 году. Проект направлен на создание конкурентоспособного турпродукта, продвижение его на общероссийском и мировом уровнях, мониторинг и анализ туристических потоков внутри региона. Его общая стоимость составляет 6,6 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планировалось выделить из федерального бюджета и 460 млн рублей из областного. Остальные средства — частные инвестиции. В 2016 году Волгоградская область стала вдвое привлекательней как для отечественных, так и для иностранных туристов. В ежегодном Национальном туристическом рейтинге субъектов РФ Волгоград с 53-й строчки рейтинга поднялся на 27-ю.