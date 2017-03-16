Пхенчхан, Южная Корея, 16 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил о необходимости защитить «чистых» российских спортсменов и допустить их к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) в 2018 году, сообщает «Р-Спорт».

Адольф Гитлер

По его словам, нельзя лишать права выступить тех, чья вина в применении допинга не доказана. FIS выступает за то, чтобы не лишали права соревноваться по принципу гражданства и паспорта, сказал Каспер.

Из-за одного виновного не следует обвинять невиновных. «Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев. И все евреи были убиты», — заявил глава FIS, пояснив, что паспорт не является доказательством употребления допинга.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований российских биатлонисток Яну Романову, Екатерину Глазырину и Ольгу Вилухину после того, как их имена прозвучали во второй части доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Доклад посвящен допингу в России.

Бывший тренер женской сборной Российской Федерации по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российских биатлонистов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые должны пройти в Южной Корее. Если информация, представленная в докладе, окажется правдивой, то российских биатлонистов, всех без исключения, нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 года, сказал Пихлер.

Напомним, именно доклад комиссии Макларена стал основой для мощной атаки Запада на российский спорт, которая привела к дисквалификации большого числа российских спортсменов.

Российская сторона и все вменяемые эксперты указывали, что в докладе Макларена нет никаких доказательств того, что российские спортсмены массово нарушают антидопинговые правила. Обе части доклада содержат лишь голословные утверждения, отсылки к заявлениям неблагонадежных лиц и слухи.