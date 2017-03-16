Москва, 16 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Пресс-служба AudiRussia на запрос ИА REGNUM относительно точных дат начала продаж ответила следующее: продажи AudiQ5 начнутся в России в июне 2017 года. С чем связан перенос сроков, этого в компании не объяснили. Ранее представители компании называли в качестве «размытых» сроков старта продаж новой AudiQ5 весну 2017 года.

Пресс-служба AudiRussia AudiQ5

Автомобиль будет представлен в нескольких комплектациях, точное количество которых, а так же наличие дополнительных опций, будут объявлены ближе к старту продаж. Цены на «Кю пятую» объявят вместе с комплектациями.

В Германии продажи этого авто, оснащенного системой интеллектуального полного привода quarto-ultra, начнутся с 45 100 евро. Для российского рынка в компании приготовили два мотора: TDI (190 л.с. и 400 Нм) и TFSI (249 л.с. и 370 Нм), так ранее сообщалось в релизах производителя. Оба двигателя были доработаны с целью уменьшения расхода топлива и увеличения мощности. Трансмиссия — семиступенчатый S-tronic. Для европейского рынка в Audi предусмотрели более богатый спектр комплектаций и силовых агрегатов.

Кроме того, модель увеличилась в размерах, изменились элементы экстерьера и интерьера, некоторые детали кузова и подвеска.

Новая AudiQ5 уже выпускается на новом заводе бренда в Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика). Отметим, что это предприятие построено за 3,5 года и рассчитано на выпуск 150 000 автомобилей в год. На заводе используется современное оборудование и задействовано 4 000 работников.