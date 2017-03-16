Екатеринбург, 16 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. В Свердловской области власти заявляют о растущих зарплатах врачей. Губернатор региона Евгений Куйвашев уже поспешил сообщить, что уровень их доходов достиг 190% от средней зарплаты по региону. Сами же врачи опровергают такие заявления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

DarkoStojanovic Врач

Когда-то Свердловская область и Екатеринбург по праву гордились своими достижениями в области здравоохранения, и дело не только в том, что в отдельных отраслях медицины, таких как родовспоможение и кардиология, на Урале достигали феноменальных результатов. Вся система была выстроена так, что, начиная с профилактики, включающей санаторные карты для рабочих по «горячей сетке», поликлинического и амбулаторного обслуживания, здравоохранение работало как часы. Но, похоже, этим остаткам советской системы осталось жить совсем недолго, так как каток реформ, именуемый оптимизацией здравоохранения, не спасут даже отчаянные попытки навести порядок в сфере заработной платы медперсонала.

А такой ли даже в этой сфере порядок? Буквально 14 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному правительству обеспечить доведение уровня зарплаты врачей до 200% от средней заработной платы по региону, как того и требует президент России Владимир Путин. При этом, по словам губернатора, озвученным во время заседания регионального правительства, уже сейчас в Свердловской области этот показатель находится на высоком уровне и составляет в среднем 190%.

И действительно, если учесть, что ежемесячная средняя заработная плата на Среднем Урале составляет порядка 32,7 тыс. рублей, то, согласно официальным данным, средний ежемесячный заработок врачей в Свердловской области находится на уровне 53,4 тыс. рублей. Во-первых, это как средняя температура по больнице, если она 36,7%, то это вовсе не значит, что все пациенты здоровы и лежат с одинаковой температурой. Во-вторых, речь идёт о чистом доходе врачей, который надо ещё заработать.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из врачей больницы Каменска-Уральского, «врачи зарабатывают здоровьем». Чистый оклад этого медика составляет порядка 17 тыс. рублей. С учётом уральской надбавки и вредности при норме часов заработок выйдет на уровне 25 тыс. рублей. Но собеседник агентства, являющийся заведующим отделением со среднемесячным доходом порядка 60 тыс. рублей, утверждает, что для того, чтобы так зарабатывать, надо много работать.

Он утверждает, что надбавки за стаж сняли или перевели в другую категорию и сделали вовсе незначительными. То же произошло и с надбавками за вредность (работа с расходным материалом и биоматериалом пациентов). По его словам, в основном приходится зарабатывать на дежурствах. Врачи берут сверхурочную работу, ночные смены, работают в праздничные дни и по совместительству. То есть если работать на износ, то региональный Минфин сможет докладывать правительству и губернатору, что зарплаты врачей достигают заявленного президентом уровня.

Но что происходит с зарплатами медиков в Свердловской области? Согласно тем же данным регионального Минфина за 2016 год, средняя заработная плата сотрудников, занятых в сфере здравоохранения и предоставлении социальных услуг, на Среднем Урале составляла 29,9 тысячи рублей. Понятно, что в этот список могут входить и профессии, напрямую не связанные с медициной: обслуживающий и хозяйственный персонал, водители, в том числе скорых. Но ни для кого не секрет, что младший медицинский персонал получает на порядок меньше врачей-специалистов. И если у врача только голый оклад, который автоматически предполагает некоторые надбавки, составляет 17 тыс. рублей, то для медсестры в той же больнице эта же сумма может оказаться итоговой зарплатой.

«При этом я не припомню ни одной больницы в Екатеринбурге, в которой младший медперсонал работал бы иначе, чем сутки через двое, а это порядка 230 рабочих часов в месяц. Зачастую дело даже не в том, что так хочется заработать, изнуряя себя, а в элементарной нехватке персонала», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей.

Не лучше обстоят дела и в поликлиниках города. Идеологи оптимизации заявляли, что при приведении в соответствие с потребностями количества койко-мест в больницах и высвобождении персонала в поликлиниках ситуация изменится: пропадут очереди, будет легче попасть на приём к специалисту. Как говорил великий классик: «Практика — критерий истины». А практика в современных городских поликлиниках практически не изменилась, если не стала хуже. Врачей-специалистов по-прежнему не хватает, талоны на приём приходится брать на месяц вперёд. Чтобы попасть на приём, приходится высиживать длинные очереди. Не редкой бывает картина, когда одна медсестра работает на два кабинета (нехватка персонала), что осложняет работу врача-специалиста и замедляет осмотры пациентов. Да и самим врачам из поликлиник приходится подрабатывать ночными дежурствами в стационарах, в том числе формируя этим итоговую статистику о высокой зарплате.

Что касается самих стационаров, то там проблем не меньше. В феврале на всю Свердловскую область прогремела история о городской больнице Карпинска, которая оказалась на грани банкротства и под угрозой закрытия. Тревогу поднял главный врач больницы, который уже не мог спокойно смотреть на сложившуюся ситуацию. Общий долг учреждения составлял 15 млн рублей. Денег не хватало на самое необходимое: расходные материалы, медицинские препараты, ГСМ для карет скорой помощи и даже на оплату услуг ЖКХ. Было сделано заявление для прессы, что если область не окажет финансовую поддержку, клинику придётся закрыть. В итоге главный врач был уволен, так как больнице требуется «эффективный менеджер».

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Ситуация возникла не вдруг. Руководство больницы и ранее обращалось в региональный Минздрав за помощью. Износы фондов и медицинского оборудования привели к тому, что за высококачественной помощью пациенты обращались в соседние клиники. Платные услуги, которые предлагалось вводить в рамках оптимизации для улучшения самоокупаемости, оказались не так востребованы в Карпинске из-за невысоких доходов населения. В свою очередь все ответы вышестоящего руководства сводились к одному: зарабатывайте сами, ищите резервы, сокращайте кадры и расходы. В общем, «оптимизируйтесь».

Кстати, один из способов оптимизации, который приходится использовать главврачам для снижения нагрузки на фонд заработной платы, — это перевод санитарок, которые являются младшим медперсоналом и им положены все надбавки, в разряд уборщиков подсобных помещений. Также врачи говорят о практике, когда расчётные квитанции выдаются строго на руки, с убедительной просьбой не разглашать информацию о собственной зарплате, как будто она является государственной тайной. Полученные корреспондентом ИА REGNUM «квитки» также были представлены на условиях анонимности. Врачи и младший медперсонал боятся потерять свои, пусть иногда и небольшие, но стабильные заработки, так как любой конфликт с руководством может завершиться увольнением. За примером далеко ходить не надо: предыдущий главврач горбольницы Карпинска неожиданно уволился по собственному желанию, и, во всяком случае публично, никто из персонала за него не заступился.

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Также можно добавить о многочисленных сокращениях в медицинских пунктах в отдалённых местностях Свердловской области или целых ФАПов. Последним из таких случаев стала история в Махнёво.

«На местной подстанции скорой помощи сокращают медсестер. Причем они не только принимают вызовы, именно к ним идут жители за первой помощью. Ведь Махневский район достаточно большой, и бригада СМП часто находится в разъездах. Только вдумайтесь. Среднее время обслуживания выезда с транспортировкой в больницу, как пишет заявитель, составляет шесть часов», — сообщил на своей странице в Faсebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

И это не единственное подобное сообщение за последнее время. Понятно, что все эти сокращения происходят в рамках оптимизации и экономии бюджетных средств. Но также понятно, что остатки советского здравоохранения уже не могут нормально функционировать под нарастающим дарением таких реформ, больше напоминающих раковую опухоль. И всё чаще от простых граждан приходится слышать о том, что во многих больницах, особенно молодые специалисты, оказывают некачественную помощь. В системе создаются проблемы, и они как та палка — о двух концах. Но только прикрывать эти проблемы благостными рапортами о растущей зарплате врачей с каждым разом будет всё сложнее и сложнее. Да и само здравоохранение России предназначено не для того, чтобы его оптимизировать или сделать врачей самыми богатыми работниками в регионе, а для того, чтобы люди могли получать своевременную и качественную медицинскую помощь. И, выполняя поручения и указы президента, нужно думать только об этом.