ФК «Монако» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Париж, 16 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Французский «Монако» переиграл английский «Манчестер Сити» и по сумме двух встреч вышел в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая 15 марта на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 3:1.
Авторами забитых мячей в составе хозяев поля стали Килиан Мбаппе, Фабиньо и Тимуэ Бакайоко. У гостей голевыми действиями отметился Лерой Сане.
Первая встреча между «Монако» и «Манчестер Сити», прошедшая две недели назад в Манчестере, завершилась со счетом 5:3 в пользу английской команды.
Таким образом, за счет голов забитых на выезде в следующую стадию турнира вышли представители французского клуба.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Монако» (Франция) — «Манчестер Сити» (Великобритания) — 3:1 (2:0).
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