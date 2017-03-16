Париж, 16 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Французский «Монако» переиграл английский «Манчестер Сити» и по сумме двух встреч вышел в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая 15 марта на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 3:1.

Vito Fun Футбольное поле

Авторами забитых мячей в составе хозяев поля стали Килиан Мбаппе, Фабиньо и Тимуэ Бакайоко. У гостей голевыми действиями отметился Лерой Сане.

Первая встреча между «Монако» и «Манчестер Сити», прошедшая две недели назад в Манчестере, завершилась со счетом 5:3 в пользу английской команды.

Таким образом, за счет голов забитых на выезде в следующую стадию турнира вышли представители французского клуба.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Монако» (Франция) — «Манчестер Сити» (Великобритания) — 3:1 (2:0).

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