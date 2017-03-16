Анкара, 16 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Анкара может разорвать соглашение с Евросоюзом, касающееся реадмиссии беженцев. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам министра, Брюссель только отнимал время у турецкой стороны в вопросе визовой либерализации для ее граждан.

«В настоящий момент мы не соблюдаем соглашение о реадмиссии и занимаемся оценкой сделки по беженцам», — добавил Чавушоглу.

Напомним, о необходимости пересмотра соглашения по мигрантам, заключенным между Анкарой и Брюсселем, высказался министр Турции по делам ЕС Омер Челик. Он заявил о том, что достигнутые ранее соглашения потеряли актуальность, при этом турецкая сторона выполнила, в отличие от ЕС, все свои обязательства.

Челик подчеркнул, что руководство Евросоюза на текущий момент не способно придерживаться объективной позиции по вопросу визовой либерализации для турецких граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Анкара и Брюссель подписали соглашение, предусматривающее меры по сокращению потока мигрантов. Так, все нелегальные мигранты, попавшие на острова Греции с турецкой территории, подлежат депортации назад в Турцию. При этом ЕС принимает напрямую с территории Турции беженцев, которые прошли проверку в турецкой миграционной службе, получили легальный статус и обладают пакетом необходимых документов.

Турция пошла на сделку в том числе и ради перспективы вступления в ЕС, однако со стороны Брюсселя не последовало никаких подвижек по смягчению визового режима для турецких граждан.

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