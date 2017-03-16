Вашингтон, 16 марта, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обратится к Конгрессу США с просьбой о сокращении многих федеральных программ для увеличения расходов на оборону, строительство стены на границе с Мексикой, а также на депортацию нелегальных мигрантов, сообщает Reuters.

Американский солдат

Федеральный бюджет, в соответствии с предложением президента, должен лишиться расходов на защиту окружающей среды, кроме того, значительному урезанию подлежит финансирование Государственного департамента.

Проект бюджета на 2017 финансовый год, предложенный Трампом, является предварительным, за его утверждение предстоит серьезная борьба в Конгрессе, который будет вносить необходимые поправки и изменения.

Трамп хочет увеличить финансирование обороны на $54 млрд, кроме того, $1 трлн должен быть израсходован на инфраструктуру: строительство дорог, мостов, аэропортов и других объектов.

Увеличение расходов на оборону требует сокращения расходов по другим направлениям, что, скорее всего, и произойдет, считает директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп настаивал на значительном увеличении ассигнований на инфраструктуру и на военную сферу, что и нашло отражение в проекте бюджета на 2018 год.