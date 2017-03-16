«Ростов» рассчитывает дать бой «Манчестер Юнайтед» в ответном поединке
Ростов-на-Дону, 16 марта, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Футболисты и тренерский штаб «Ростова» провели тренировку на стадионе «Олд Траффорд», где пройдёт ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Как сообщил на предматчевой пресс-конференции хавбек желто-синих Андрей Препелицэ, команда надеется дать бой «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на отсутствии на поле сразу нескольких игроков.
Главный тренер ростовчан Иван Данильянц также отметил, что отсутствие капитана Александра Гацкана, полузащитника Тимофея Калачёва (из-за наличия желтых карточек — прим. ИА REGNUM ) и голкипера Сослана Джанаева (вратарь восстанавливается после травмы — прим. ИА REGNUM ) ослабит «Ростов», «но команда есть команда, и я надеюсь, что те, кто выйдет на поле, справятся».
По мнению наставника, дружина должна быть не только единой, но и организованной. И в матче с англичанами важно показать хорошее командное взаимодействие. Особое место занимает поддержка болельщиков.
«Да, мы находимся на разных уровнях с «МЮ»: по возможностям, традициям и регалиям, но бывает, что выигрывает тот, кто больше хочет. Мы приехали с оптимизмом, и если у нас получится, то будет большой праздник», — сказал Данильянц.
Отметим, рассудит ответную встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. Помогать ему будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч с «МЮ» (1:1) нанёс ростовчанам урон. В частности, защитник Владимир Гранат получил травму — перелом ключицы со смещением. Также пропустят встречу Тимофей Калачев и Александр Гацкан.
«Мы едем в Англию с надеждой совершить чудо, которого уже было немало. У нас непростой отрезок сезона, плотный календарь, перелеты. Но мы будем отмобилизованными и будем играть с полной отдачей сил», — сказал ранее Данильянц.
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