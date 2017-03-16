Ростов-на-Дону, 16 марта, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Футболисты и тренерский штаб «Ростова» провели тренировку на стадионе «Олд Траффорд», где пройдёт ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Как сообщил на предматчевой пресс-конференции хавбек желто-синих Андрей Препелицэ, команда надеется дать бой «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на отсутствии на поле сразу нескольких игроков.

fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Главный тренер ростовчан Иван Данильянц также отметил, что отсутствие капитана Александра Гацкана, полузащитника Тимофея Калачёва (из-за наличия желтых карточек — прим. ИА REGNUM ) и голкипера Сослана Джанаева (вратарь восстанавливается после травмы — прим. ИА REGNUM ) ослабит «Ростов», «но команда есть команда, и я надеюсь, что те, кто выйдет на поле, справятся».

По мнению наставника, дружина должна быть не только единой, но и организованной. И в матче с англичанами важно показать хорошее командное взаимодействие. Особое место занимает поддержка болельщиков.

«Да, мы находимся на разных уровнях с «МЮ»: по возможностям, традициям и регалиям, но бывает, что выигрывает тот, кто больше хочет. Мы приехали с оптимизмом, и если у нас получится, то будет большой праздник», — сказал Данильянц.

Отметим, рассудит ответную встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. Помогать ему будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч с «МЮ» (1:1) нанёс ростовчанам урон. В частности, защитник Владимир Гранат получил травму — перелом ключицы со смещением. Также пропустят встречу Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

«Мы едем в Англию с надеждой совершить чудо, которого уже было немало. У нас непростой отрезок сезона, плотный календарь, перелеты. Но мы будем отмобилизованными и будем играть с полной отдачей сил», — сказал ранее Данильянц.

Также по теме: «Ростов» едет в Англию с надеждой совершить чудо и победить «МЮ»