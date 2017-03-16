Вашингтон, 16 марта, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что почерпнул сведения о прослушивании его разговоров администрацией прежнего президента Барака Обамы из средств массовой информации. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Я читал об этом. Кажется, об этом говорилось в статье The New York Times от 20 января, в ней говорилось о прослушке», — сказал глава Белого дома, добавив, что видел информацию об этом и в других СМИ.

При этом Дональд Трамп отметил, что «под прослушкой подразумевается множество разных вещей», и высказал мнение, что «ещё многие интересные вещи выйдут на первый план в ближайшие две недели».

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что узнал о прослушивании разговоров в его штаб-квартире в Нью-Йорке прежней администрацией США. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower накануне победы. Ничего не найдено. Это маккартизм!», — написал он.

После этого директор ФБР Джеймс Коми потребовал от Минюста США публично опровергнуть слова главы государства, заявив, что обвинения Трампа в адрес Обамы бросают тень на его ведомство.

Позднее аналитик Fox News Эндрю Наполитано, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что шпионаж действительно имел место, причём Барак Обама использовал для этой цели не американские спецслужбы, а услуги Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Представители GCHQ назвали эти обвинения «абсурдными».