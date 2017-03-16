Анкара, 16 марта, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, ранее выдворенная из Нидерландов, заявила на сессии в ООН о нарушении прав женщин в королевстве, передаёт агентство Anadolu.

Onedio.com Турецкое посольство в Нидерландах

«Вопреки принципам демократии, власти Нидерландов не пустили женщину-министра в генеральное консульство своей же страны в Роттердаме», — сказала турецкий министр, отметив, что, таким образом, была «грубо попрана свобода слова, собрания и передвижения».

«Позиция Гааги ярко демонстрирует тот факт, что в 2017 году в центре Европы всё ещё имеют место серьёзные проблемы в вопросе обеспечения прав и свобод женщин», — заявила Фатма Бетюль Сайян Кайя.

Как сообщало ИА REGNUM, между Анкарой и Гаагой на текущей неделе разгорелся дипломатический скандал. Поводом для него послужил митинг, который запланировала провести турецкая община в Нидерландах в поддержку конституционной реформы в Турции. Референдум по этой реформе намечен на 16 апреля 2017 года.

На митинге в Роттердаме должен был выступить глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, однако власти Нидерландов запретили его самолёту приземляться на территории страны. После этого в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, но её объявили «нежелательным иностранцем» и выдворили из страны. Сам митинг власти королевства запретили.

В ответ Анкара объявила нежелательным возврат в страну посла Нидерландов, находящегося в настоящее время в отпуске, и ввела временный запрет на въезд нидерландских дипломатов. Кроме этого, власти Турции приостановили все переговоры на высоком уровне и встречи между министрами и официальными лицами двух стран.

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