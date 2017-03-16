Гонолулу, США, 16 марта, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон постановил приостановить действие нового указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, передаёт CNN.

George Hodan Суд

Иск, опротестовывающий указ главы государства, прокуроры штата Гавайи 8 марта направили в федеральный суд в Гонолулу. В нём указывалось, что действие нового указа распространяется на меньшее число людей по сравнению с первым, однако в документе по-прежнему присутствуют конституционные и нормативные нарушения.

Судья Деррик Уотсон, выслушав аргументы властей Гавайев, вынес решение о временном запретительном предписании в отношении указа. Отмечается, что вердикт был опубликован за несколько часов до вступления указа в силу. Теперь его действие приостановлено на всей территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта президент США Дональд Трамп издал новый указ об ужесточении иммиграционной политики после того, как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон).

Второй указ также предусматривал временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В предыдущем документе в этом списке также фигурировали граждане Ирака. Выведение их из-под действия указа госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил тем, что Багдад является важными союзником Вашингтона в борьбе с террористами.

Дональд Трамп также вновь распорядился приостановить на 120 дней действие программы приёма беженцев в США, но, в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространялась на тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.

Ряд штатов, среди которых Гавайи, Нью-Йорк и Вашингтон, заявили о намерении опротестовать в суде и новый указ главы государства. Документ должен был вступить в силу 16 марта.