Второй иммиграционный указ Дональда Трампа заблокирован судом в США
Гонолулу, США, 16 марта, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон постановил приостановить действие нового указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, передаёт CNN.
Иск, опротестовывающий указ главы государства, прокуроры штата Гавайи 8 марта направили в федеральный суд в Гонолулу. В нём указывалось, что действие нового указа распространяется на меньшее число людей по сравнению с первым, однако в документе по-прежнему присутствуют конституционные и нормативные нарушения.
Судья Деррик Уотсон, выслушав аргументы властей Гавайев, вынес решение о временном запретительном предписании в отношении указа. Отмечается, что вердикт был опубликован за несколько часов до вступления указа в силу. Теперь его действие приостановлено на всей территории США.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта президент США Дональд Трамп издал новый указ об ужесточении иммиграционной политики после того, как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон).
Второй указ также предусматривал временный запрет на въезд в США для граждан Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В предыдущем документе в этом списке также фигурировали граждане Ирака. Выведение их из-под действия указа госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил тем, что Багдад является важными союзником Вашингтона в борьбе с террористами.
Дональд Трамп также вновь распорядился приостановить на 120 дней действие программы приёма беженцев в США, но, в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространялась на тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.
Ряд штатов, среди которых Гавайи, Нью-Йорк и Вашингтон, заявили о намерении опротестовать в суде и новый указ главы государства. Документ должен был вступить в силу 16 марта.