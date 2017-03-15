Амстердам, 16 марта, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Явка избирателей на парламентских выборах в Нидерландах, по данным экзит-поллов, составила 81%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Голландской вещательной ассоциации (NOS).

(сс) hanspetersmits Нидерланды

Отмечается, что явка заметно превысила показатель, зафиксированный на парламентских выборах 2012 года. Тогда в выборах приняло участие 74,6% избирателей.

Как ранее передавало ИА REGNUM, согласно первым данным экзит-поллов на выборах в парламент Нидерландов лидирует Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте.

По предварительным оценкам, партия премьер-министра может получить 31 из 150 мандатов в парламенте королевства. Крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса может рассчитывать на 19 мест. Она делит второе место с «Христианско-демократическим призывом» и «Демократами 66».

Напомним, 15 марта в Нидерландах проходят парламентские выборы. За места во Второй палате Генеральных штатов борются 28 партий.