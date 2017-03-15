Пекин, 16 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Министр обороны КНР Чан Ваньцюань встретился в среду, 15 марта, с командующим Вьетнамского народного флота Фам Хоай Намом. Обе стороны призывают к развитию двустороннего военного сотрудничества, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Вьетнам

Чан заявил, что оба государства имеют одинаковые политические системы и схожие пути развития. Обе страны находятся в стратегическом взаимодействии и имеют общую судьбу.

Чан добавил, что китайская армия намерена работать вместе с вьетнамской для претворения в жизнь важного консенсуса, достигнутого генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также совместно стоять на защите дружественных двусторонних отношений, регионального мира и стабильности.

Фам Хоай Нам заявил, что вьетнамская армия и в особенности её флот намерены работать вместе с китайской армией на консолидацию двусторонних дружественных отношений и внести вклад в двусторонние государственные и военные отношения.

Напомним, что несмотря на налаживание двусторонних отношений, у Китая и Вьетнама есть и противоречия в связи с расхождениями с сфере национальных интересов. Так, Вьетнам крайне настороженно относится к китайским круизным лайнерам в Южно-Китайском море в связи с наличием спорных Парассельских островов, которые с 1974 года находятся под контролем Пекина, что оспаривается со стороны Bьетнама и Тайваня.