Вашингтон, 16 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Цены на нефть показали рост после сообщений о повышении базовой процентной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

lalabell68 Нефтяная вышка

В 22:50 мск фьючерсы на нефть марки Brent майской поставки поднялись в цене на 1,83%, достигнув отметки $51,85 за баррель.

Апрельские поставки фьючерсов на нефть WTI подорожали на 2,41%. Их цена составила $48,87 за баррель.

15 марта ФРС США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, доведя таким образом ставку до уровня 0,75−1% годовых.

Напомним, ранее цена нефти колебалась под влиянием объемов нефтедобычи в США и реакцией на них стран-участниц ОПЕК. Это влияние является очень чувствительным, так как нефтедобывающие компании США, в отличие от стран ОПЕК, не связывают себя международными соглашениями.