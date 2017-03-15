Амстердам, 15 марта, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Появились первые данные экзит-поллов на выборах в парламент Нидерландов. Об этом пишет сегодня, 15 марта, газета De Telegraaf.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

Согласно приведенным данным экзит-поллов, на парламентских выборах в Нидерландах лидирует Народная партия за свободу и демократию нынешнего премьер-министра Марка Рютте.

Таким образом, партия премьер-министра может получить 31 мандат из 150 в парламенте королевства.

Крайне правая Партия Свободы Герта Вилдерса может рассчитывать на 19 мест в парламенте. Она делит второе место с «Христианско-демократическим призывом» и «Демократами 66».

Напомним, сегодня в Нидерландах проходят парламентские выборы. За места во Второй палате Генеральных штатов борются 28 партий.