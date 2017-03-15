Москва, 15 марта, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят грандиозным мероприятием на Воробьевых горах в Москве. Организаторы ожидают, что фестиваль «Весна» 18 марта посетят около 40 тысяч человек.

Kremlin.ru Праздничный концерт, посвящённый воссоединению Крыма. 2015

Концерт, запланированный в рамках фестиваля «Весна», пройдет на Университетской площади перед Главным зданием МГУ. В нем примут участие ведущие российские музыкальные коллективы и исполнители. Мероприятие начнется в 17 часов вечера, вход свободный.

Сам фестиваль начнется задолго до музыкальной части праздника. На протяжении всего дня на территории фестиваля будут работать спортивные мастер-классы и развлекательные площадки.

Фестиваль впервые пройдет на Воробьевых горах. Официальный сайт фестиваля: http://18vesna.ru/