Астана, 15 марта, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп пользуется популярностью у казахстанцев старше 50 лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса населения, проведенного казахстанским бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Опрос на тему «Имидж Трампа в Казахстане» проводился с 4 по 6 марта 2017 года. Участие в нем приняли 1903 человека из Астаны, Алма-Аты и всех 14 областных центров Казахстана. Опрос проводился методом телефонного и онлайн — интервьюирования. Отмечается, что 69% респондентов составляли женщины, 31% — мужчины старше 18 лет. Размер статистической погрешности не превышает 0,97%.

Согласно результатам опроса, 17% респондентов относятся к главе Белого дома весьма лояльно. При этом 25% опрошенных старше 50 лет охарактеризовали Дональда Трампа как хорошего политика. Как отмечается в отчете Demoscope, эти цифры отчасти напоминают результаты выборов в США, где старшее поколение также предпочло Трампа Хиллари: он получил 53% голосов от людей старше 50 лет.

Между тем, среди более молодого поколения казахстанцев авторитет Трампа не столь высок: только 12% респондентов младше 50 лет признались в симпатии американскому президенту.

«В целом нейтрально к нему относится 21% населения, основная часть (58%) полагает, что выводы делать пока рано. 4% опрошенных заявляют, что Трамп — худший президент в истории своей страны. В отличие от Америки молодежь, впрочем как и граждане Казахстана до 50 лет, в большинстве своем предпочитает нейтральную позицию или не спешит с умозаключениями: 27% опрошенных в возрасте 18−29 лет и 24% респондентов 30−49 лет дают Трампу нейтральную оценку; что касается последствий его правления для Казахстана, 60% первых и 63% вторых пока не делают каких-либо выводов», — говорится в отчете бюро.

При этом отмечается, что 58% опрошенных пока еще не определились с прогнозами относительно возможного влияния политики Трампа на Казахстан, а 60% не смогли сказать, как повлияет его политика на ситуацию в мире в целом.

Интересно и то, что на отношение к американскому президенту влияет и место проживания респондентов. К примеру, жители Алма-Атинской и Мангистауской областей, а также города Алма-Аты относятся к Трампу с большей симпатией. В частности, 35% опрошенных в Алма-Атинской области и 40% респондентов из Алма-Аты уверены, что Дональд Трамп положительно повлияет на мировую политику. 31% респондентов из Мангистауской области заявили, что Казахстан только выиграет от смены президента США.

В Атырауской области благосклонно относятся к Трампу только 14% опрошенных. В Северо-Казахстанской области 24% респондента заявили, что Трамп лучше своих предшественников. При этом только 9% жителей региона выразили уверенность, что приход Трампа к власти подразумевает позитивные изменения для Казахстана. В Южно-Казахстанской области 40% респондентов посчитали победу Трампа на выборах плюсом для мировой политики. При этом 59% опрошенных пока еще не определились с мнением относительно его влияния на Казахстан.

Что касается прогнозов для США, 28% всех респондентов полагают, что его правление вряд ли принесет какие-либо изменения для государства, 5% предвидят ослабление страны. В то же время 17% опрошенных уверены в том, что Трамп сможет усилить позиции Америки в мире.

Напомним, в январе 2017 года примерно такой же опрос населения проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 40% россиян заявили, что США обрели хорошего лидера. 31% респондентов предположили, что Трамп скорее будет «средним», 4% — «плохим» или «очень плохим» главой государства.