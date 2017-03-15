Тбилиси, 15 марта, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили завершил консультации с парламентскими фракциями по пакету законопроектов, предусматривающему создание при Службе государственной безопасности независимого, по утверждению авторов законопроекта оперативно-технического агентства.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По информации пресс-службы президента Грузии, третья консультация в рамках объявленной президентом кампании состоялась 15 марта с членами парламентской фракции «Альянс патриотов». На встрече были рассмотрены те вопросы, которые могут воздать проблемы в плане защиты прав человека и ведения бизнеса.

«Мы обменялись нашим скептицизмом в отношении этого пакета законопроектов. На этом сегодня мы завершили консультации с оппозиционными фракциями. У нас остается еще несколько дней, чтобы решить, подпишет президент этот законопроект или вернет его парламенту с мотивированными замечаниями», — заявила после встречи парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

По ее же информации, у президента есть срок до 21 марта для подписания пакета законопроектов или наложения на него вето.

Пакет законопроектов, предусматривающий создание при Службе государственной безопасности Грузии специального оперативно-технического агентства, которое будет иметь доступ к личным переговорам граждан, парламент утвердил 1 марта. Законопроект вызвал протест со стороны оппозиции, которая сочла, что правящая партия фактически передала функции слежки и подслушивания граждан Службе госбезопасности.

Вопросы к законодательному пакету были и у администрации президента, в связи с чем президент Георгий Маргвелашвили до принятия решения о подписании законопроекта или применении к нему вето предложил парламентским фракциям консультации по этому документу. Правящее большинство от консультаций с президентом отказалось. 14 марта Георгий Маргвелашвили уже провел по этому вопросу встречи с депутатами фракций «Европейская Грузия» и «Национальное движение», а 15 марта встретился с фракцией «Патриоты Грузии». По итогам этих консультаций он должен принять окончательное решение о подписании пакета законопроектов или наложении на него вето.