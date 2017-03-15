Веллингтон, 15 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Река Уангануи в Новой Зеландии стала первой в мире рекой, получившей признание как существо со своими правами и ценностями и правовым статусом юридического лица, передает издание Independent. По словам представителей маори, законопроект лишь закрепляет то, что они знали всегда: река обладает душой, способностью мыслить и должна иметь соответствующие права.

James Shook Река Уангануи

Парламент Новой Зеландии разработал и утвердил особый законопроект, который дает реке право и возможность защищать свои интересы с помощью представительства людей: один будет назначен сообществом маори, другой — властями страны. Сообщается, что присвоение подобного статуса реке — уникальное событие. Народ маори считает реки частью сообщества живых существ — гор и моря.

Крис Финлейсом, который вел переговоры по этому вопросу, рассказал, что племена маори добивались возможности узаконить отношения человека и реки с 1870-х годов. «Уангануи получит правовую идентичность со всеми соответствующими правами и обязанностями субъекта права. Я знаю, что многим покажется странным объявление природного ресурса юридическим лицом, но это ведь возможно для семейных трастов, компаний и различных сообществ. На самом деле это хороший способ гарантировать контроль за состоянием окружающей среды в этом регионе».

Река Уангануи является третьей по протяженности в Новой Зеландии, и изменение ее статуса стало частью соглашения по разрешению долгосрочного правового спора между властями Новой Зеландии и народом маори. Законопроект предусматривает денежную компенсацию в размере $80 млн, кроме того, правительство внесет еще $30 млн в фонд по уходу за здоровьем и благополучием реки.

Это не первый подобный случай в Новой Зеландии. В 2014-м статус юридического лица получил национальный парк Те Урюэра.