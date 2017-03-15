Бишкек, 15 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об освобождении Мирбека Касымкулова от должности председателя Пограничной службы Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Мирбек Касымкулов

Киргизский лидер распорядился о назначении Касымкулова председателем Государственного комитета по делам обороны Киргизской Республики (бывшее Министерство обороны).

Отметим, что прежнего руководителя киргизского оборонного ведомства Марата Кенжисариева президент Киргизии уволил еще в начале ноября 2016 года. Причины его ухода с занимаемого поста озвучены не были.

Справка ИА REGNUM : Мирбек Касымкулов родился 29 июля 1968 года. В 1990 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. С 1990 по 2008 годы проходил службу в Министерстве обороны Киргизии. С 2008 по 2016 годы проходил службу в Девятом управлении Госкомитета нацбезопасности Киргизии (бывшая Служба государственной охраны). С июня по ноябрь 2016 года — командующий Национальной гвардией Киргизии. С ноября 2016 по март 2017 года — председатель Пограничной службы Киргизии.