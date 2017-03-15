Чебоксары, 15 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Чебоксарские дороги готовятся «к грандиозному ремонту». В частности, в планах этого года — ремонт 27 дорожных участков, расширение пяти перекрестков. Кроме того, в столице Чувашии начнется проектирование, строительство дорог и предпроектная проработка по 12 объектам, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Объекты-2017

Ямочный ремонт

В Чебоксарах с 1 января по 13 марта на ямочный ремонт направлено 11 млн рублей, что позволило отремонтировать 6735 кв. метров дороги. В мэрии отмечают, что в феврале из-за погодных условий и частой смены температуры дорожное покрытие стало разрушаться еще активнее. По заданию главы администрации Алексея Ладыкова с 22 февраля ямочный ремонт проводится в усиленном режиме, включая праздничные и выходные дни. В среднем за сутки используется до 40 тонн литого асфальтобетона, площадь ремонта достигает 410 кв. метров.

Работы по ямочному ремонту производятся по утвержденным адресам и предписаниями УГИБДД. Ремонт также идёт и на гарантийных участках. По данным администрации, на 20 из 59 участков дорог, находящихся на гарантии, выявлены дефекты на площади 3,2 тыс. кв. метров. В настоящее время подрядные организации ООО «СтройДорКомплекс» и АО «Дорэкс» выполняют гарантийный ремонт участков проезжей части по улицам М. Павлова, Т. Кривова, Гагарина, а также Марпосадскому шоссе и проспекту М.Горького.

Новые старые дороги: кто ответит за качество

В мэрии отмечают, что не раз приходилось слышать упреки по поводу дорог, разбитых чуть ли не сразу после ремонта или строительства. По данным администрации, в период с 2013 по 2016 год в Чебоксарах выполнялся капитальный ремонт, строительство, реконструкция 8 участков улично-дорожной сети города Чебоксары. В том числе 6 участков отремонтированы ОАО «Чувашавтодор», признанным банкротом в мае прошлого года. В итоге сегодня гарантийного ремонта требуют все 6 участков, выполненных ОАО «Чувашавтодор». В сентябре 2016 года контракт на выполнение ремонтных работ на гарантийных участках ОАО «Чувашавтодор» был заключен с ООО «Гарант».

«На эту тему не раз приходилось слышать упреки. Администрация вынудила подрядчиков устранить брак за свой счет. В 2016 году таких повторных работ выполнено на 10 млн рублей, и мы впредь будем требовать от всех дорожников неукоснительного выполнения гарантийных обязательств», — подчёркивал Алексей Ладыков, подводя итоги 2016 года.

Напомним, одним из самых проблемных участков является Сугутский мост, где в последние годы отмечается наихудшее качество дорожного полотна и который требует ежегодного ремонта. Ране директор АО «Дорэкс» Владимир Филиппов пояснял, что технология проведения ремонтных работ в 2012 году была соблюдена не в полном объеме, в связи с чем верхний слой асфальтобетонной смеси вылетает. Генподрядчиком ремонтных работ в прошлые годы являлся «Чувашавтодор». По итогам 2016 года администрация Чебоксар выиграла у исполнителя четыре судебных процесса на общую сумму в 9 млн рублей.

Для усиления контроля дорожных работ в этом году будет привлечён НИИ «Росдор» с передвижной диагностической лабораторией. В комиссию по приёмке выполненных работ, помимо специалистов, войдут представители ОНФ и другие активисты-общественники.

Чебоксары в федеральном проекте

Помимо этого, в Чебоксарах начались работы по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года, в рамках которого предусмотрено проведение большого объема капитального ремонта дорожного покрытия. В числе основных целевых показателей — снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности») на дорожной сети крупнейших городских агломераций в 2018 году (к уровню 2016 года) на 50%, а к 2025 году — на 85%.

В Чебоксары могут получить по этой программе около 7 млрд рублей. В рамах программы на первом этапе (в 2017 году) планируется обустройство более 30 пешеходных переходов светодиодными знаками, установка 4,7 км пешеходных ограждений по 23 адресам, уширение пяти перекрестков, устройство шести заездных карманов, капитальный ремонт 29,07 км. Общий объем финансирования работ на 2017 год составляет751 млн рублей (за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов).

На втором этапе (до 2025 года) будут реализованы капиталоемкие мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией дорожных объектов. Уже в этом году начнется проектирование, строительство дорог и предпроектная проработка по 12 объектам. В их числе — третье транспортное полукольцо, дорога от ул. Н. Рождественской до ул. Ярмарочной, перекрёстки ул. Цивильская — ул. Гагарина и ул. Гагарина — ул. Николаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на дорожное хозяйство в Чебоксарах направлено более 1,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней. В частности, на эти средства введена двухуровневая транспортная развязка Фучика-Айги (израсходовано в 2016 году 280,9 млн рублей). Кроме того, продолжилась реконструкция Московского моста (направлено за год 457 млн рублей — общая цена контракта почти 1,6 млрд рублей), проведён первый этап реконструкции Московской набережной (в 2016 году израсходовано 142 млн рублей — в целом ориентировочно затраты составят 800 млн рублей).

Масштабным и перспективным проектом станет третье транспортное полукольцо протяженностью 7 км, с тремя мостами и 15-ю транспортными развязками. Ориентировочная стоимость проекта — от 7 до 12 млрд рублей (в зависимости от полос движения). «Напрямую связав северо-западный и новоюжный жилые массивы, этот проект позволит разгрузить центр города и снять транспортную напряженность. В данный момент ведется проектирование. Горожане давно ждут эту магистраль. Мы все надеемся на поддержку главы республики в этом вопросе», — отмечал глава администрации Алексей Ладыков на расширенного заседании депутатского корпуса.

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