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Новоюжный и северо-западный районы Чебоксар соединит полукольцо

Экономика
В столице проектируют третье транспортное полукольцо протяжённостью 7 км и состояющую из 15 развязок
1 / 4 Третье транспортное полукольцо: проект
Иллюстрация: Cap.ru, мэрия Чебоксар
Третье транспортное полукольцо: проект

Чебоксары, 10 февраля 2017, 17:27 — REGNUM  Третье транспортное полукольцо в Чебоксарах, протяжённость которого составит 7 км и которое напрямую свяжет северо-западный и новоюжный жилые массивы, планируется начать строить в 2019 году. Об этом заявил по итогам первого выездного совещания глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Рабочая группа обошла весь маршрут, на котором планируется строительство крупной транспортной артерии протяженностью 7 км. Планируется, что третье транспортное полукольцо напрямую свяжет северо-западный и новоюжный жилые массивы тремя мостами и 15-ю транспортными развязками. Проект также предусматривает возведение шести надземных, трех подземных пешеходных переходов и около 1 км транспортного тоннеля.

«Транспортное полукольцо будет выглядеть следующим образом: с улицы Университетской, от корпусов Чувашского госуниверситета дорога спустится на улицу Эльменя, пройдет через юго-западный жилой массив, вдоль микрорайона «Байконур», пересечет реку Сугутка, проспект Айги, улицу Б. Хмельницкого, затем, минуя рынок-ярмарку, выйдет на Вурнарское шоссе и пр. 9-й пятилетки», — говорят в мэирии.

Техническое обоснование крупной транспортной артерии было сделано еще в 1992 году, но средств на реализацию проекта не было. «Автомобилизация населения растет непрерывно, и откладывать строительство третьего полукольца нельзя. При поддержке правительства республики этот масштабный проект мы сможем реализовать. К строительству планируем приступить уже в 2019 году», — приводят в мэрии слова Алексея Ладыкова. О стоимости дороги не сообщается.

В администрации напоминают, что в октябре 2016 город Чебоксары вошел в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации и федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Участие в нем позволит привлечь финансирование на строительство стратегически важного дорожного объекта. В 2017 году в программу «Безопасные и качественные дороги» планируется внести 27 городских дорожных объектов на общую сумму около 700 млн рублей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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