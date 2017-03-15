Москва, 16 марта, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Пакет проектов постановлений об амнистии в связи с третьей годовщиной принятия Республики Крым в Российскую Федерацию внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. Акты об амнистии являются выражением гуманизма и милосердия со стороны государства к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния, указали парламентарии.

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Так, предлагается освободить от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за преступления, совершенные в возрасте до 16 лет; осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за преступления, совершенные в возрасте от 16 до 18 лет, и ранее не отбывавших наказания в воспитательных колониях; осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, отбывших не менее половины назначенного срока наказания.

Кроме того, планируется освободить от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно и ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях: женщин, имеющих несовершеннолетних детей; беременных женщин; женщин старше 55 лет; мужчин старше 60 лет; мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности.

Проектом постановления об амнистии также предлагается сократить неотбытую часть наказания для осужденных, которые не подпадают под действие акта об амнистии в части освобождения от наказания: лицам, осужденным к лишению свободы за совершение преступления по неосторожности — наполовину; лицам, осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до пяти лет включительно — на одну треть; лицам, осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок свыше пяти лет включительно — на одну четверть.

Под действие амнистии подпадают не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

Применение амнистии исключается в отношении осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилование, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, являющихся злостными нарушителями режима отбывания наказания, осужденных за преступления при особо опасном рецидиве, освобождавшихся в период с 1993 года по амнистии или в порядке помилования и вновь совершивших преступления либо лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы.

Наряду с этим, проектами регламентируется порядок освобождения от отбывания наказания лиц, подпадающих под действие амнистии, а также порядок прекращения уголовных дел в отношении этих лиц.

Осуществить исполнение амнистии предлагается в течение 6 месяцев.

Предложение об амнистии основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти, отметил Ярослав Нилов.