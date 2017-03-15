Москва, 15 марта, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

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Прежде всего, определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, предлагается сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) — СНТ и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества) — ОНТ.

Также предлагается отказаться от понятия «жилое строение», которое не предусмотрено Жилищным кодексом. Взамен вводится понятие «садовый дом», для размещения которого не требуется разрешения на строительство.

Кроме того, устанавливается, что садовый (дачный) земельный участок может использоваться для строительства жилого дома — объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан. На огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

Законопроектом также предлагается определить общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы, а также порядок подготовки финансово-экономического обоснования размеров взносов, утверждаемого общим собранием членов товарищества.

Кроме того, предусматривается создание органов управления садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Законопроект также определяет правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования товарищества, в том числе предусмотрена возможность передачи общего имущества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, включенных в границы территории товарищества.

Планируется отказаться от действующего механизма договоров, заключаемых с лицами, ведущими садоводство, огородничество и дачное хозяйство на земельных участках, расположенных в границах территории товарищества, не являющимися его членами. Закрепляется их обязанность платить за создание и использование имущества общего пользования товарищества в порядке, установленном уставом товарищества.

Доработка

Законопроект предполагается доработать. Так, по словам главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева («Единая Россия»), правительству предлагается уточнить положения в части организационно-правовых форм, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства юридических лиц, с тем чтобы учесть интересы тех граждан, которые никогда не смогут приобрести свои участки в собственность в связи ограничением их в обороте. Также рекомендуется проработать вопросы о полномочиях органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, об их ответственности, а также о видах взносов и порядке их расчета при ведении садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Кроме того, предполагается проработать вопросы использования и обслуживания электрических сетей, обеспечивающих ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе бесхозяйных, возможность и порядок их передачи в собственность территориальных сетевых организаций или муниципальную собственность.