Лондон, 15 марта, 2017, 17:07 — ИА Регнум. «Развертывание Россией спецназа в Египте и наращивание Кремлем поддержки ливийского генерала Халифы Хафтара говорит о новом крутом повороте на Ближнем Востоке. Запад теряет лидирующие позиции в регионе, а другие страны заполняют освобождающуюся нишу», — констатирует корреспондент Эдвард Лукас.

Viktorovka Ливия

В 2015 году анонимный источник в администрации Обамы сказал автору текста, что «Россия увязнет в Сирии». «На деле же получилось, что госсекретарь Керри застрял в переговорах, не принесших желаемого результата, а Европа не проявила способностей борьбы с причинами сирийской войны, — иронизирует Лукас. — Россия сыграла блестяще, умудрившись добиться сближения с Турцией и вернувшись в качестве влиятельной фигуры на Балканы».

«Ас-Сиси (президента Египта — прим., ИА REGNUM ) можно понять: хаос в Ливии его очень напрягает, и если кто-то сможет хоть немного нормализовать ситуацию египетский президент предоставит ему все условия для осуществления этого, — считает журналист. — Россия пока не тянет на звание «настоящей мировой державы», но руководство страны на термины внимания не обращает, а занимается поиском верных решений и обладает смелостью их реализовывать. Пока страны, входящие в коалицию бранятся и препираются между собой, противник расхрабрился: вот-вот на карте Ближнего Востока, висящей в Кремле, появятся новые флажки с триколором, обозначающие зоны российского контроля в регионе», — сообщает британское издание.