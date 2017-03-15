Нижний Новгород, 15 марта, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В 2016 году в 20 раз выросло число материалов, поданных в правоохранительные органы контрольно-счетной палатой Нижнего Новгорода по итогам проверок расходования бюджетных средств чиновниками городской администрации.

Андрей Репин Запчасти для нижегородских автобусов закупаются по «золотым» ценам

По словам председателя КСП Ольгы Башиновой, если в 2015 году таких заявлений было всего два, то в 2016 году их число выросло до 41.

Выступая перед членами комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Башинова сообщила, что за 2016 год КСП было проверено расходование 11,7 млрд рублей бюджетных средств. В результате этой работы выявлены нарушения на 636 млн рублей.

Проверки осуществлялись в муниципальных предприятиях, структурных подразделениях администрации города, организациях, использующих имущество, находящееся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород.

В частности в очередной раз отличилось МП «Нижегородпассажиравтотранс». Предприятие закупало запчасти для автобусов по ценам, на 140−300% превышающим рыночные.

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Это же МП производило закупку топлива по ценам, на 6−16% выше рыночных.

Копии всех актов, отчетов и представлений КСП направлялись в прокуратуру города Нижнего Новгорода. Также для устранения выявленных нарушений законодательства, нормативно-правовых актов администрации города, КСП направила в адрес главы администрации девять представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, счет МП «Нижегородпассажиравтотранс» арестован Федеральной налоговой службой из-за задолженности по уплате налогов, накопившаяся с конца 2014 года. В результате налоговики наложили на расчетный счет предприятия инкассовые требования в размере 4,5 млн рублей и заблокировали счет на 58 млн рублей.

Городской департамент транспорта и связи пытается добиться реструктуризации задолженности. Предприятие готово оплачивать все текущие платежи 2017 года и гасить долги по налоговым платежам по графику, который будет предложен ФНС.

Летом 2016 года в Нижнем Новгороде была прекращена поставка топлива муниципальному общественному автотранспорту. Компания-поставщик ООО «Пассажирнефтьсервис-НН» пыталась получить с «Нижегородпассажиравтотранса» долги, которые превысили 100 млн рублей. Из них 70 млн рублей — просроченный долг.

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При этом чиновники из нижегородской мэрии неоднократно были предупреждены о возможно прекращении поставок топлива. Однако, несколько месяцев МП «Нижегородпассажиравтотранс» не оплачивало полученное топливо, виня во всем «тяжелую экономическую ситуацию».

Это не единственный случай в Нижнем Новгороде, когда муниципалитет накапливает огромные долги перед поставщиками топлива.

Так, в самом конце декабря 2015 года «Пассажирнефтьсервис-НН» уже прекращал поставки топлива общественному транспорту города, пытаясь выбить из администрации города причитающиеся компании деньги.