Тирасполь, 15 марта, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Планы Молдавии и Украины установить совместный пограничный и таможенный контроль на приднестровско-украинской границе является самой большой угрозой для переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию за последние годы. Об этом заявил по итогам встречи с вице-премьером Молдавии Георгием Бэланом глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Serhio Приднестровье

«Мы считаем эти планы крайне деструктивными. Я обратился ко всем участникам сегодняшней встречи с тем, чтобы отказаться от реализации этих планов, которые могут привести к крайне серьезным экономическим потерям, издержкам в части логистики, свободы передвижения как людей, так и автотранспортных средств, наконец, проблемам, связанным с региональной безопасностью. По факту на границе с Украиной возникнет ситуация с соприкосновением представителей силовых структур сторон — Молдовы и Приднестровья», — подчеркнул Игнатьев.

Он отметил, что в отличие от молдавско-приднестровской границы на границе с Украиной отсутствует Зона безопасности, и, соответственно, механизм урегулирования возможной эскалации напряженности.

Министр подчеркнул что действия Молдавии и Украины откровенно игнорируют позицию Приднестровья и нарушают договоренности переговорного процесса. «Мы считаем это самым серьезным на сегодняшний день вызовом перспективе работы переговорного формата. Мы, безусловно, обратились и будем обращаться ко всем его участникам с тем, что необходимо отказаться от реализации этих планов. Кроме того, Приднестровье настаивает на том, чтобы данная проблема была включена в повестку предстоящего заседания формата «5+2», — сказал Игнатьев.

Глава МИД ПМР сообщил, что в ходе встречи приднестровская сторона представила вниманию участников конкретную информацию о негативных последствиях введения совместного контроля, а также цифры прогнозируемых потерь Приднестровья в случае осуществления подобных планов. Представитель по политическим вопросам от Молдавии однако отказался присутствовать на презентации и покинул встречу.

«Я думаю, господин Бэлан еще сможет ознакомиться с цифрами. Хотя, на наш взгляд, это тоже позиция, которая показывает реальное отношение к интересам людей, живущих в Приднестровье», — подчеркнул Виталий Игнатьев.

Молдавский вице-премьер в свою очередь заявил, что введение совместного контроля «касается строго двусторонних отношений между Молдовой и Украиной», а принятая мера направлена на «модернизацию и упрощение контроля трансграничных потоков товаров и людей, на борьбу с контрабандой, торговлей людьми и с другими негативными элементами, присутствующими на границе». Бэлан также высказался против обсуждения данного вопроса в международном формате «5+2».

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Приднестровская Молдавская Республика с 2006 года находится в полномасштабной экономической блокаде со стороны Кишинева и Киева. В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев еще более усилили блокаду ПМР, что привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.