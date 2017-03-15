Москва, 15 марта, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик задержан по запросу Следственного комитета Белоруссии. Соответствующее заявление 15 марта сделал официальный представитель СК республики Сергей Кабакович в Минске.

ИА REGNUM Юрий Баранчик

Как отмечается на официальном сайте Следственного комитета Белоруссии, установлена причастность Баранчика к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса.

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«На основании собранных материалов, следователем было вынесено постановление о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск. Сегодня Юрий Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции его в Республику Беларусь», — уточнили в СК Белоруссии.

Добавим, что Следственным комитетом также продолжается расследование уголовного дела в отношении авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Димитрия Алимкина, задержанных в декабре 2016 года. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, редакция агентства категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными и считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.