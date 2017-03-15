Бразилиа, 15 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Все главные участники парламентского импичмента экс-президента Дилмы Руссефф в ближайшее время будут давать показания в суде по обвинению в коррупции.

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

В Бразилии опубликован новый список политиков, против которых Генеральная прокуратура просит Верховный суд санкционировать расследование по обвинению в коррупции, а именно, взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве в сфере лицензирования и закупок, картельном сговоре и нарушении статьи 350 Избирательного кодекса — предоставлении ложной информации Избирательному суду (комиссии). Информация опубликована на сайте Globo.com.

Кроме главы администрации президента Элисео Падилья, в списке находятся недавно назначенный министром иностранных дел Алойзиу Нунес и бывший глава иностранного ведомства — Жозе Серра, министр Секретариата по стратегическим вопросам Морейра Франко, министр по делам городов Бруно Араужо и министр по науке и технике Жилберту Кассаб, а так же сенаторы Ромеро Жука, Эунисио Оливейра, Эдисон Лобау (спикер Сената), Аэсиу Невес — все от правящей Партии бразильского демократического движения (PMDB).

Будет давать показания и спикер нижней палаты парламента — Родриго Майа (партия Демократов, DEM). Как сообщало ИА REGNUM, обвинения основаны на показаниях топ-менеджеров строительной компании Odebrcht, которые в обмен на смягчение наказания сообщили следствию о том, как за откаты и взятки они получали выгодные контакты и контракты в компании Petrobras. Всего в списке генпрокуратуры фигурируют 83 человека. Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано сообщил, что на 211 политиков и чиновников низшего звена аналогичный список будет направлен в суды штатов и муниципалитетов.

По мнению портала Brasil 247, приведенный «список Жано» говорит о том, что «хунта» в прошлом году устранила со своего пути Дилму Руссефф, чтобы та не дала ходу расследованию коррупционных схем Petrobras-Odebrecht.

Во вторник показания в суде дал экс-президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, привлеченный к ответственности по первому списку генпрокуратуры три года назад. Обвинения в попытке помешать следствию по делу о хищениях в компании Petrobras он категорически отверг: «Вот уже три года как я стал жертвой расправы, настоящей бойни, — сказал Луис Инасиу Лула да Сильва. — Я устал слышать, как прокуроры говорят, что им не требуется доказательств, как судьи говорят, что им не требуется доказательств. Но мне эти доказательства нужны! Кто-то должен наконец сказать мне, какое преступление я совершил? В чем оно заключается?» — цитирует экс-президента Euronews.