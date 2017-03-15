Ростов-на-Дону, 15 марта, 2017, 14:58 — ИА Регнум.



Fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Не только главного тренера британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не устроил газон ростовского стадиона «Олимп-2». Комиссия РФПЛ запретила проводить на футбольной арене матчи российского чемпионата. Сообщение об этом появилось сегодня, 15 марта, на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов», — сказано в сообщении.

Вместе с футбольной ареной Ростова-на-Дону пострадал и стадион «Центральный» в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жозе Моуринью раскритиковал поле на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Соответствующее заявление он сделал 8 марта на пресс-конференции перед игрой. Моуринью заявил, что после стадиона «Олимп-2» находится в крайне плачевном состоянии.

«Мне трудно поверить, что мы будем играть на этом поле, если это можно назвать полем. Не знаю, как и какими силами мы будем играть», — сказал португальский специалист.

На это главный тренер жёлто-синих Иван Данильянц ответил: «Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть соперники. Это можно было видеть даже в ходе телетрансляций матчей. Поля в Манчестере другие, это, конечно, совсем другое дело. Но мы живем в таких реалиях, и поле будет одинаковым и для нас, и для них».

Напомним, игра между «Ростовом» и «МЮ» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдет 16 марта в Англии.

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