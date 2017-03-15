Минтруд предлагает создать региональный фонд поддержки занятости инвалидов
Москва, 15 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин предлагает создать региональный фонд для поддержки занятости инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта. Фонд предлагается сформировать из взносов работодателей.
«Возможно, если нас поддержат коллеги из министерства финансов, мы пока только приступили к обсуждению этой темы, создать даже региональный фонд для поддержки занятости инвалидов, чтобы гибко на это реагировать», — сказал Топилин в Госдуме.
В министерстве думают над тем, «чтобы можно было бы установить требования к тому, чтобы работодатели в том числе смогли платить некие выплаты, если не хотят или не могут по каким-то причинам устраивать инвалида на работу, определенные фиксированные платежи», рассказал Топилин.