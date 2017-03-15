Москва, 15 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин предлагает создать региональный фонд для поддержки занятости инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта. Фонд предлагается сформировать из взносов работодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

«Возможно, если нас поддержат коллеги из министерства финансов, мы пока только приступили к обсуждению этой темы, создать даже региональный фонд для поддержки занятости инвалидов, чтобы гибко на это реагировать», — сказал Топилин в Госдуме.

В министерстве думают над тем, «чтобы можно было бы установить требования к тому, чтобы работодатели в том числе смогли платить некие выплаты, если не хотят или не могут по каким-то причинам устраивать инвалида на работу, определенные фиксированные платежи», рассказал Топилин.