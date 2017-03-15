Москва, 15 марта, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме возмущены поведением депутатов «Единой России», в частности депутата Оксаны Пушкиной, уточнили во фракции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина, которая избрана по одномандатному округу от Одинцовского района Московской области, прямо с места стала выражать свое недовольство, в нарушение регламента перебивая лидера крупнейшей партии России Владимира Жириновского, похожая ситуация в прошлом была и с Ириной Родниной, напомнили в ЛДПР.

«Хамские выкрики из зала Пушкина допустила во время того, как Владимир Жириновский обратил внимание на некоторые особенности ведения выборов в некоторых районах Московской области. То есть это исключительно политическое выступление, и, судя по всему, председатель ЛДПР задел за живое представителей подмосковных кланов», — отмечается в распространенном заявлении ЛДПР.

В связи с этим парламентариям непонятно, почему взявший слово с места вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») вместо того, чтобы извиниться за коллегу, призвал рассмотреть комиссию по этике слова Жириновского. «Именно такая политика затыкания ртов привела к революции во многих странах, против чего выступает ЛДПР», — так разъяснили демарш в ЛДПР.

Лидер партии Владимир Жириновский обрушился с критикой на «Единую Россию» в связи с давлением на депутатов от ЛДПР в Рузе. «Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит! Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы, и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.

Вместе с тем комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит поступившее обращение в отношении Жириновского.

В то же время депутаты фракции начали возвращаться в зал заседаний.