Минск, 15 марта, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Белоруссия выступает за стабильную и объединенную Европу и намерена развивать свое сотрудничество с объединением европейских государств. Об этом 15 марта заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра, главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко заявил также, что гарантирует Европе работу на объединение и стабильность региона. По его словам, Белоруссия и в сложные времена не создавала европейским партнерам проблем, и в будущем создавать их не будет.

Президент Белоруссии отметил, что категорически не одобряет процесс выхода Великобритании из состава ЕС и считает, что союз необходимо сохранить любой ценой.

«В последнее время я категорически высказываюсь за сохранение ЕС… Я — за многополюсный мир. ЕС — мощнейший полюс наряду с Китаем, США, это мощная опора для планеты. Если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши «брекситы», националистические движения я не воспринимаю», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем, добавил Лукашенко, ЕС иногда грешит двойными стандартами, в том числе по отношению к Белоруссии. Раньше это проявлялось в большей степени, теперь — меньше, пояснил он.

Белорусский лидер выразил желание, чтобы Евросоюз соответствовал собственным декларациям, а именно честности, порядочности и демократичности.

Что касается Минска, он заинтересован в сотрудничестве с ЕС, при этом начать взаимодействие можно с тех сфер, которые выгодны Европе, отметил Лукашенко.

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