Астрахань, 15 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Астрахани молодой человек дважды попал в дорожную переделку за несколько часов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 15 марта, инцидент произошел накануне поздно вечером в Советском районе областного центра.

30.мвд.рф Авария с участием скорой помощи в Атсрахани

Реанимобиль, в котором астраханца везли в больницу после серьезной аварии, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ладой» пятнадцатой модели. За рулем кареты скорой помощи находился 60-летний водитель, световая и звуковая сигнализация на спецмашине были включены.

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В результате ДТП водитель легковушки получил перелом рёбер. У мужчины, управлявшего автомобилем «Fiat», на фоне произошедшего развился гипертонический криз. Пострадавшие были госпитализированы, а пациента в медучреждение отвез другой автомобиль Центра медицины катастроф, прибывший по вызову на место аварии.

Как выяснили полицейские, водитель «Лады» имеет два неоплаченных штрафа, за которые ему грозит до 15 суток ареста.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что молодой человек, которого везли на скорой, за час до этого устроил аварию на Аэропортовском шоссе. Выезжая с территории АЗС, 18-летний водитель «Лады» девяносто девятой модели врезался в автомобиль ВАЗ-2112. В результате оба молодых человека, стаж вождения которых составляет менее чем полгода, получили множественные ушибы. У 16-летнего пассажира автомобиля ВАЗ-21 099 была диагностирована черепно-мозговая травма.

Дорожные полицейские разбираются в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу две машины скорой медицинской помощи попали в дорожно-транспортные переделки 13 марта. Так, один случай произошел в Адыгее, другой — в Краснодарском крае.